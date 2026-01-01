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    SMOBY Kärcher for Kids K 4 Hochdruckreiniger | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K4 Power Control neben seiner Verpackung mit Produktabbildungen und Kinderspielzeug-Design.

    SMOBY Kärcher for Kids K 4 Hochdruckreiniger

    Bestellnummer: 0.016-951.0

    Reinigen wie die Großen: Mit dem SMOBY Kärcher for Kids K 4 Hochdruckreiniger sind die Kids bestens ausgestattet, um tatkräftig mitzuhelfen.