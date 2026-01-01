SMOBY Kärcher for Kids K 4 Hochdruckreiniger | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 0.016-951.0Reinigen wie die Großen: Mit dem SMOBY Kärcher for Kids K 4 Hochdruckreiniger sind die Kids bestens ausgestattet, um tatkräftig mitzuhelfen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3