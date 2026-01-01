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    SMOBY Kärcher for Kids KHB 6 Handgehaltenes Reinigungsgerät | Kärcher

    Spielzeug-Kärcher Hochdruckreiniger von Smoby neben der Verpackung, auf weißem Hintergrund. Verpackung zeigt Kind beim Spielen.

    SMOBY Kärcher for Kids KHB 6 Handgehaltenes Reinigungsgerät

    Bestellnummer: 0.016-950.0

    Jetzt wird das Reinigen zum echten Kinderspiel: Mit dem SMOBY Kärcher for Kids KHB 6 Reinigungsgerät können auch unsere Kleinsten fleißig mithelfen.