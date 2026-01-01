Softbürste | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-320.0Reinigt empfindliche Oberflächen schonend und sanft: Die weiche Softbürste ist das ideale Zubehör für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
410 x 45 x 55
Anwendungsgebiete