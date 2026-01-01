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    Softbürste | Kärcher

    Schwarze Bürste mit grauen Borsten, abgewinkelter Griff, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Softbürste

    Bestellnummer: 2.863-320.0

    Reinigt empfindliche Oberflächen schonend und sanft: Die weiche Softbürste ist das ideale Zubehör für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.