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    Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 16.000 Dual | Kärcher

    Kärcher Tauchpumpe in Gelb und Schwarz mit Griff und Anschluss.

    Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 16.000 Dual

    Bestellnummer: 1.645-832.0

    • Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 9 m, Druck bis max. 0,9 bar
    • 2-in-1-Funktion, keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter
    • Schlauchanschlussstück