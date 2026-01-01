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    Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 16.000 Flood Box | Kärcher

    Kärcher Tauchpumpe neben grauer Kunststoffkiste und beigem Schlauch mit Metallanschluss.

    Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 16.000 Flood Box

    Bestellnummer: 1.645-831.0

    • Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
    • Keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter, Quick Connect-Anschluss
    • Schlauchanschlussstück, 10-m-Gewebeschlauch, Kunststoffbox