Flachsaugende Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor | Kärcher

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Flachsaugende Tauchpumpe
Bestellnummer: 1.645-840.0
Nennleistungsaufnahme (W)
550
Fördermenge max. (l/h)
17000
Fördertemperatur (°C)
35
Förderhöhe (m)
9
Druck (bar)
max. 0.9
Flachabsaugen (bis) (mm)
1
Korngröße (mm)
5
Eintauchtiefe (m)
7
Nachlaufzeit (s)
15
Min. Restwasser, manuell (mm)
1
Restwasserhöhe (mm)
1
Anschlussgewinde
G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite
G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel (m)
10
Spannung (V)
230 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Gelb
Abmessungen (L × B × H) (mm)
238 x 293 x 356
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.3
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete