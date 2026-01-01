Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor | Kärcher

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Schmutzwasser-Tauchpumpe
Bestellnummer: 1.645-851.0
Nennleistungsaufnahme (W)
750
Fördermenge max. (l/h)
22000
Fördertemperatur (°C)
35
Förderhöhe (m)
8
Druck (bar)
max. 0.8
Korngröße (mm)
30
Eintauchtiefe (m)
7
Nachlaufzeit (s)
15
Min. Restwasser, manuell (mm)
35
Restwasserhöhe (mm)
35
Anschlussgewinde
G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite
G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel (m)
10
Spannung (V)
230 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
238 x 293 x 354
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete