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    Spot Brush | Kärcher

    Kärcher Staubsaugerbürste, schwarz-grau, mit Borsten, gebogene Form, auf weißem Hintergrund.

    Spot Brush

    Bestellnummer: 2.863-386.0

    Schnelle und effiziente Fleckentfernung: Die Spot Brush ist das ideale Zubehör für Waschsauger zur gründlichen und gezielten Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Polstern und Textilien.