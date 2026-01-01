Spot Brush | Kärcher

Die Spot Brush bietet die optimale Lösung zur gründlichen, tiefenreinen und schnellen Entfernung von Flecken auf Textilien und ist mit den Waschsaugern SE 2 Spot und SE 3-18 Compact verwendbar. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie mit automatischer Wasserabsaugung während der Reinigung ermöglicht dabei eine tropffreie und saubere Fleckentfernung mit einer geringen verbleibenden Restfeuchte im Textil. Zudem überzeugt die Spot Brush mit einer Durchspülfunktion während der Reinigung, wodurch Verschmutzungen an der Bürste verhindert werden.

Innovative Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse Gezielte und effiziente Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Flecken. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs. Einfache und komfortable Handhabung Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden. Intuitive Bedienung. Abnehmbare Bürste Die Bürste kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden. Weiche Borsten Schonende und gründliche Entfernung von Flecken auf textilen Oberflächen. Geeignet für die Waschsauger SE 2 Spot und SE 3-18 Compact Ideal für Polstermöbel, Matratzen und für die Reinigung an engen Stellen. Tierhaare, Fussel und viele andere Verunreinigungen werden wirkungsvoll entfernt. Ideal für Polstermöbel und für die Reinigung an engen Stellen.