Spritzschutz | Kärcher

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Bestellnummer: 2.642-706.0Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
220 x 188 x 237
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete