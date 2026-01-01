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    Spritzschutz | Kärcher

    Kärcher Bürstenaufsatz mit drei farbigen Adapterringen in Schwarz, Gelb und Grau auf weißem Hintergrund.

    Spritzschutz

    Bestellnummer: 2.642-706.0

    Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.
    Nicht geeignet für MP 145 und MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)