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    Spritzschutz | Kärcher

    Weißer Kärcher Faltenbalg mit geripptem Design, auf weißem Hintergrund.

    Spritzschutz

    Bestellnummer: 2.644-169.0

    Der lichtdurchlässige Spritzschutz für den Mobile Outdoor Cleaner schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser und lässt sich durch vierstufiges Zusammenfalten einfach verstauen.