Spritzschutz | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-169.0Der lichtdurchlässige Spritzschutz für den Mobile Outdoor Cleaner schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser und lässt sich durch vierstufiges Zusammenfalten einfach verstauen.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
136 x 100 x 100
Anwendungsgebiete