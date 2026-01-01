10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Sprühflasche | Kärcher

    Gelber Kärcher Drucksprüher mit schwarzem Griff und Düse, rote Sicherheitsventil-Taste oben.

    Sprühflasche

    Bestellnummer: 6.394-374.0

    Mit der Kärcher Pump-Sprühflasche können Reinigungs- und Pflegemittel mühelos aufgebracht werden. Mit stufenloser Einstellung des Sprühstrahls und -winkels.