Sprühflasche | Kärcher

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Bestellnummer: 6.394-374.0Mit der Kärcher Pump-Sprühflasche können Reinigungs- und Pflegemittel mühelos aufgebracht werden. Mit stufenloser Einstellung des Sprühstrahls und -winkels.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Produkt