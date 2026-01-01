Sprühflaschenset Extra | Kärcher

Mit dem neuen Sprühflaschenset Premium inkl. größenverstellbarem Padhalter lassen sich sowohl breite als auch schmale Fenster optimal einwischen. Durch das Klett kann der Mikrofaser-Wischbezug einfach befestigt und schnell ausgetauscht werden. Zudem entfernen Sie mit dem Schmutzkratzer selbst hartnäckigsten Schmutz von der Scheibe.

Schmaler und breiter Einwischer Zum individuellen Einwischen von kleinen und großen Fenstern. Klett-Befestigung Durch die Klett-Befestigung lässt sich der Mikrofaser-Wischbezug ganz einfach und schnell austauschen. Schmutzkratzer Mit dem Schmutzkratzer lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen im Nu entfernen.