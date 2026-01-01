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    Sprühimprägnierer RM 542 | Kärcher

    Kärcher Outdoor Surface Protector Flasche mit gelbem Etikett, zeigt Mann mit Hochdruckreiniger auf Treppe im Garten.

    Sprühimprägnierer RM 542

    Bestellnummer: 6.295-594.0

    Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.