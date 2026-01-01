Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Starter Kit Battery Power 18/25 | Kärcher

    Kärcher 18V Akku und Ladegerät, schwarz mit gelben Details, auf weißem Hintergrund.

    Starter Kit Battery Power 18/25

    Bestellnummer: 2.445-062.0

    Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.