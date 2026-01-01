Starter Kit Battery Power 18/25 | Kärcher

Ruckzuck voller Leistung: Das im Set enthaltene Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 Prozent auf. Das Starter Kit Kärcher Battery Power 18/25 eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.

Innovative Real Time Technology Das LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Akkuplattformgeräten. 18-V-Schnellladegerät Lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 44 Minuten zu 80 %. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen Garantieren konstante Leistung und verhindern Selbstentladung und Memory-Effekt. Automatischer Lagermodus Verlängert die Lebensdauer der Zellen. Strahlwassergeschützt nach IPX5 Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Effizientes Temperaturmanagement Höchstleistung durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement. Intelligente Zellenüberwachung Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Robustes Gehäuse Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest. Wandhalterung Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.