Starter Kit Battery Power 18/25 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-062.0Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Akkuladezeit mit Schnellladegerät (min)
44 layout:battery_charging_time 83
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
184 x 133 x 126
Lieferumfang
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung