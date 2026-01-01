Starter Kit Battery Power 18/50 | Kärcher

18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology lässt sich per 18-V-Schnellladegerät in nur 94 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen. Das Starter Kit Kärcher Battery Power 18/50 kann für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.

Innovative Real Time Technology Das LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Akkuplattformgeräten. 18-V-Schnellladegerät Lädt den 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 94 Minuten zu 80 %. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen Garantieren konstante Leistung und verhindern Selbstentladung und Memory-Effekt. Automatischer Lagermodus Verlängert die Lebensdauer der Zellen. Strahlwassergeschützt nach IPX5 Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Effizientes Temperaturmanagement Höchstleistung durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement. Intelligente Zellenüberwachung Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Wandhalterung Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand. Robustes Gehäuse Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.