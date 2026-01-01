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    Starter Kit Trimmer Messer | Kärcher

    Graues Kärcher Ersatzteil mit zwei gelben Klingen, umgeben von neun weiteren gelben Klingen auf weißem Hintergrund.

    Starter Kit Trimmer Messer

    Bestellnummer: 2.444-023.0

    Das Trimmermesser entfernt Wildwuchs und Moos auch an schwer zugänglichen Stellen und ist kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.