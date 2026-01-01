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    Starter Tuchset | Kärcher

    Vier Reinigungstücher: zwei weiße mit gelben Streifen, ein gelbes Tuch und ein weißes mit grauen Streifen.

    Starter Tuchset

    Bestellnummer: 2.863-346.0

    Das hochwertige Starter-Tuchset für die Dampfreinigung enthält 2 Universal-Bodentücher, einen Abrasiv-Überzug für die Handdüse und ein Poliertuch.