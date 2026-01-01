Starter Tuchset | Kärcher

Das Starter-Tuchset für perfekte Sauberkeit bei der Dampfreinigung. Die beiden Bodentücher mit ihrer speziellen Schlingenstruktur des Gewebes bieten eine besonders gute Schmutzaufnahme, selbst Ecken und Kanten werden mühelos sauber. Die hohe Dampfdurchlässigkeit der Bodentücher sorgt dabei für exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse. Per Klettsystem lassen sie sich einfach und schnell an der Bodendüse EasyFix fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit dem Abrasiv-Überzug für die Handdüse können selbst hartnäckige Kalk- und Seifenrückstände einfach entfernt werden. Mit Hilfe des Poliertuchs erstrahlen Spiegel und andere glatte Oberflächen in neuem Glanz.

Hochwertige Feinstfaser Spezielle Schlingenstruktur im Gewebe der Bodentücher bietet eine besonders gute Schmutzaufnahme. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Mikrofaser-Abrasivtuch für Handdüse mit abrasiven sowie weichen Mikrofasern Optimale Lösung von Kalk und Seifenrückständen dank abrasiven Fasern. Poliertuch aus hochwertiger Mikrofaser Streifenfreies Polierergebnis. Sehr gute Wasseraufnahme.