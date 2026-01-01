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    Stein- und Fassadenreiniger RM 623 | Kärcher

    Kärcher Stein- und Fassadenreiniger in einem weißen Kanister mit Etikett, das einen Mann beim Reinigen einer Steinmauer zeigt.

    Stein- und Fassadenreiniger RM 623

    Bestellnummer: 6.294-031.0

    Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.