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    Steinwalze FCV 4 | Kärcher

    Weiße Farbrolle mit schwarzen Streifen, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Steinwalze FCV 4

    Bestellnummer: 2.863-402.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, für Kärcher Saugwischer, unempfindliche Hartböden
    • Mit integrierten Borsten für hartnäckige Verschmutzungen
    • Pure!Roll®: waschbar bei bis zu 60 °C