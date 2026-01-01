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    Steinwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

    Weiße Reinigungswalze mit schwarzen Streifen, seitlich liegend, mit weißem Kunststoffhalter.

    Steinwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3

    Bestellnummer: 2.863-401.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, für Kärcher Saugwischer, unempfindliche Hartböden
    • Mit integrierten Borsten für hartnäckige Verschmutzungen