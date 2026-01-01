Steinwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

Die Steinwalze ist das perfekte Zubehör für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik (jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta). Passend für die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3. Dank integrierter Borsten entfernt die Steinwalze mühelos hartnäckige Verschmutzungen und lässt selbst Fugen und unebene Oberflächen wieder strahlen.

Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für perfekte Reinigungsergebnisse. Integrierte Borsten Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.