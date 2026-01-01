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    Steinwalzenset | Kärcher

    Zwei weiße Walzen mit schwarzen Streifen, nebeneinander liegend, mit grauen Enden.

    Steinwalzenset

    Bestellnummer: 2.055-021.0

    Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit dem 2-teiligen Steinwalzenset gegen hartnäckige Verschmutzungen. Geeignet für Maschinenwäschen bis zu 60 °C.