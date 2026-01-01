Steinwalzenset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.055-021.0Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit dem 2-teiligen Steinwalzenset gegen hartnäckige Verschmutzungen. Geeignet für Maschinenwäschen bis zu 60 °C.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 60 x 60
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete