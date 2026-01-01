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    Strahlmittel (Sack) | Kärcher

    Weiße Verpackung mit Kärcher-Logo und Bild von Fliesen. Produktbeschreibung und Nummer auf der Verpackung sichtbar.

    Strahlmittel (Sack)

    Bestellnummer: 6.280-105.0

    Feines Strahlmittel (Körnung 0,2–0,8 mm) zur schonenden Reinigung von Klinker, Ziegel, Stahl, Hartholz und Beton. Bestens geeignet für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten.