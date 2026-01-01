Strahlmittel (Sack) | Kärcher

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Bestellnummer: 6.280-105.0Feines Strahlmittel (Körnung 0,2–0,8 mm) zur schonenden Reinigung von Klinker, Ziegel, Stahl, Hartholz und Beton. Bestens geeignet für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten.
Gebindegröße (kg)
25
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
25.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete