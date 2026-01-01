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    Strahlrohr | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehörteil, lang und schmal, mit geripptem Design und Anschlussstück.

    Strahlrohr

    Bestellnummer: 2.644-173.0

    Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.