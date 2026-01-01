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    SV Rundbürstenset | Kärcher

    Vier runde Bürstenaufsätze in Rot, Grün, Blau und Schwarz nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    SV Rundbürstenset

    Bestellnummer: 2.860-231.0

    Rundbürstenset in 4 unterschiedlichen Farben für verschiedene Anwendungen.