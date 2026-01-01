T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

Mit dem Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer lassen sich große Flächen im Außenbereich effizient und spritzfrei reinigen. Der Twin Jet-Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag, was verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr circa 50 Prozent der Arbeitszeit spart. Die zusätzliche Powerdüse ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Und mit Hilfe der integrierten Spüldüse lässt sich der gelöste Schmutz einfach von der gereinigten Fläche spülen – lästige Nacharbeit bleibt erspart. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt können sowohl harte Flächen, wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen, wie Holz, gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Die unterschiedlichen Funktionen können bequem durch Betätigen der Fußtasten angesteuert werden. Selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank des praktischen Handgriffs im Nu reinigen. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 7.

Zwei rotierende Flachstrahldüsen Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen. Spritzschutz Spritzfreie Reinigung. Integrierte zusätzliche Powerdüse Ideal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung. Bequemes Umschalten zwischen den einzelnen Funktionen per Fußschalter. Integrierte Spüldüse Der gelöste Schmutz kann ohne lästige Nacharbeit direkt abgespült werden. Höhenverstellung Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen. Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein. Handgriff Bequeme Reinigung senkrechter Flächen. Hovercraft-Effekt Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten. Gleitkufen Der Flächenreiniger gleitet beim Abspülen über die Fläche. Fußtasten Bequemer und ergonomischer Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen.