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    T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

    Kärcher Flächenreiniger mit zwei schwarzen Verlängerungsrohren auf weißem Hintergrund.

    T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer

    Bestellnummer: 2.644-074.0

    Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.