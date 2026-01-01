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    Teleskopstiel | Kärcher

    Kärcher Unkrautentferner mit langem Griff und schwarzem Kopf, seitlich dargestellt.

    Teleskopstiel

    Bestellnummer: 2.445-245.0

    Komfortabel und praktisch: Der Teleskopstiel lässt sich mit nur wenigen Handgriffen an die Akku-Grasschere montieren – für eine leichte Handhabung und müheloses Schneiden der Rasenkanten.