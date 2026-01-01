Teleskopstiel | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-245.0Komfortabel und praktisch: Der Teleskopstiel lässt sich mit nur wenigen Handgriffen an die Akku-Grasschere montieren – für eine leichte Handhabung und müheloses Schneiden der Rasenkanten.
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
670 x 78 x 670
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete