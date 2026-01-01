Teleskopstiel | Kärcher

Die Rasenpflege war noch nie so einfach: Dank der flexiblen Einstellung der Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern können Sie Ihre Rasenkanten trimmen, ohne sich zu bücken. Der Teleskopstiel ist für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus kompatibel.

Einfache Montage Schnelle Montage des Teleskopstiels durch eine kabellose Verbindung. Komfortable Teleskopierung Stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe nach Körpergröße und Arbeitsanforderung. 180°-Winkelverstellung Noch präziseres Schneiden von Rasenkanten.