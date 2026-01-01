Teleskopverlängerung | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-247.0Arbeiten, auch in luftigen Höhen: Der Teleskopstiel ist das perfekte Zubehör für die Akku-Astsäge PGS 4-18 sowie für die Akku-Astschere TLO 2-18 und ermöglicht das Schneiden von Gehölz und Ästen in bis zu 3,5 m Höhe.
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1470 x 69 x 69
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete