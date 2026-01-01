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    Teleskopverlängerung | Kärcher

    Kärcher Teleskopstrahlrohr mit gelbem Griff und schwarzem Anschluss.

    Teleskopverlängerung

    Bestellnummer: 2.445-247.0

    Arbeiten, auch in luftigen Höhen: Der Teleskopstiel ist das perfekte Zubehör für die Akku-Astsäge PGS 4-18 sowie für die Akku-Astschere TLO 2-18 und ermöglicht das Schneiden von Gehölz und Ästen in bis zu 3,5 m Höhe.