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    Teppich- und Polsterreiniger RM 519 | Kärcher

    Kärcher Teppich- und Polsterreinigerflasche mit Bild eines Mannes, der einen Staubsauger in einem Wohnzimmer benutzt.

    Teppich- und Polsterreiniger RM 519

    Bestellnummer: 6.295-771.0

    Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnelltrocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.