Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-842.0Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 240
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete