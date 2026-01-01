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    Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564 | Kärcher

    Kärcher Patio & Deck Cleaner Flasche mit gelbem Etikett, zeigt einen Mann mit einem Kärcher Hochdruckreiniger auf einer Terrasse.

    Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564

    Bestellnummer: 6.295-842.0

    Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.