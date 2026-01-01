Textilimprägnierer Care Tex RM 762 | Kärcher

Bestellnummer : 6.295-769.0

Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.