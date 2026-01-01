Textilimprägnierer Care Tex RM 762 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-769.0Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 65 x 210
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete