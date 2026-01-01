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    Textilimprägnierer Care Tex RM 762 | Kärcher

    Kärcher Textilschutzflasche mit gelbem Etikett, zeigt Anwendungsszene mit einem Mann und einem Kärcher Reinigungsgerät.

    Textilimprägnierer Care Tex RM 762

    Bestellnummer: 6.295-769.0

    Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.