10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    TLA 4 Teleskopstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher Teleskopstrahlrohr mit Griff und Kabel, auf weißem Hintergrund liegend.

    TLA 4 Teleskopstrahlrohr

    Bestellnummer: 2.644-190.0

    Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.