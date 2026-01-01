Akku-Astschere TLO 2-18 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Akku-Astschere
Bestellnummer: 1.445-340.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Antrieb
Bürstenmotor
Schnittstärke frisches Gehölz (cm)
2.5
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (Schnitte)
max. 1400 max. 2800
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
320 x 89 x 135
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete