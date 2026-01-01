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    Trimmer Messer | Kärcher

    Zehn gelbe Kunststoffklingen mit abgerundeten Enden und Loch, auf weißem Hintergrund angeordnet.

    Trimmer Messer

    Bestellnummer: 2.444-024.0

    Mit den robusten Trimmermessern entfernen Sie Wildwuchs auch an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.