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    Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery | Kärcher

    Zwei graue Kärcher Ersatzmesser mit gelben Klingen auf weißem Hintergrund.

    Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery

    Bestellnummer: 2.444-022.0

    Im Garten wuchert der Wildwuchs an Stellen, die schwer erreichbar sind? Nicht nach dem Einsatz der Trimmermesser mit Doppelklinge, abgestimmt auf alle 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer.