Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery | Kärcher

Unter den Sträuchern ist es moosig, unter den Büschen sprießt das Unkraut und der Wildwuchs gedeiht. Jetzt ist es an der Zeit, hier wieder geordnete Verhältnisse zu schaffen. Anspruchsvolle Arbeiten wie diese gelingen sehr gut mit den hochwertigen Trimmermessern mit Doppelklinge im Doppelpack, die für den Einsatz in den akkubetriebenen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer geeignet sind. Damit können Wildwuchs, Moos und Unkräuter auch an den Stellen im Garten entfernt werden, die für einen Rasenmäher nur schwer zugänglich sind.

Massiver Einsatz Selbst stärkerer Wildwuchs wird mit den robusten Trimmermessern abgeschnitten. Trimmermesser mit Doppelklinge Effektives Schnittergebnis dank Trimmermesser mit Doppelklinge. Mit seinen scharfen Schneiden werden Konturen klar und Kanten exakt getrimmt. Werkzeugloser Trimmermesserwechsel Mit wenigen Handgriffen Wechsel zum neuen Trimmermesser. Praktisches Zweierpack Lieferung enthält 2 Trimmermesser mit Doppelklinge aus robustem Kunststoff. Perfekt abgestimmtes Zubehör Ideal für den Einsatz in den 18 V und 36 V Akku-Rasentrimmern von Kärcher.