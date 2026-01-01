Trockenlaufsicherung | Kärcher

Die Trockenlaufsicherung schützt Pumpen vor Schäden durch Wassermangel. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung. Der sichere Trockenlaufschutz für Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke. Die Trockenlaufsicherung verfügt über ein G1-Anschlussgewinde (33,3 mm).

Trockenlaufsicherung Sollte kein Wasser durch die Pumpe fließen, weil zum Beispiel das Wasserreservoir leer ist, schaltet die Pumpe automatisch ab und ist so vor Schäden geschützt. Besonders für Hauswasserwerke geeignet, um das Wasserreservoir automatisch überwachen zu können.