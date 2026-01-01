Trockenlaufsicherung | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.997-355.0Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
135 x 100 x 197
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete