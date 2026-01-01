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    Trockenlaufsicherung | Kärcher

    Gelbes Kärcher Druckschaltergerät mit schwarzem Kabel und Anschluss, seitlich fotografiert.

    Trockenlaufsicherung

    Bestellnummer: 6.997-355.0

    Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.