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    Tuchset für flexible Handdüse | Kärcher

    Zwei weiße Kärcher Mikrofaser-Wischbezüge mit gelben Streifen auf weißem Hintergrund.

    Tuchset für flexible Handdüse

    Bestellnummer: 2.863-343.0

    Die Tücher für die flexible Handdüse bestehen aus hochwertiger Feinstfaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme. Dank Klettsystem komfortabler Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.