Tuchset für flexible Handdüse | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.863-343.0Die Tücher für die flexible Handdüse bestehen aus hochwertiger Feinstfaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme. Dank Klettsystem komfortabler Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 65 x 10
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete