Tuchset für flexible Handdüse | Kärcher

Mit den beiden im Set enthaltenen Tüchern aus hochwertiger Feinstfaser lassen sich hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche lösen und aufnehmen. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld können mühelos entfernt werden. Das komfortable und zuverlässige Klettdesign fixiert das Tuch sicher an der Handdüse und ermöglicht zudem das schnelle Austauschen ohne Schmutzkontakt.

Hochwertiges Feinstfasertuch Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Tuchs an der Handdüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Tuchs beim Reinigen. Lasche am Tuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach das Tuch an der Lasche festhalten und die Handdüse nach oben wegziehen.