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    Turbopolsterdüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Turbodüse mit zylindrischer Form und Drehmechanismus auf weißem Hintergrund.

    Turbopolsterdüse

    Bestellnummer: 2.903-001.0

    Praktische Düse mit luftbetriebener, rotierender Bürste. Reinigt Polstermöbel und textile Flächen besonders gründlich. Ideal zum Entfernen von Tierhaaren. Arbeitsbreite 160 mm