Ultra Foam Cleaner RM 615 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-743.0Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete