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    Ultra Foam Cleaner RM 615 | Kärcher

    Kärcher Ultra Foam Cleaner Flasche mit schwarzem Etikett, Autoabbildung und Text "Bring Back the Wow".

    Ultra Foam Cleaner RM 615

    Bestellnummer: 6.295-743.0

    Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.