Ultra Foam Cleaner RM 615 | Kärcher

Bestellnummer : 6.295-743.0

Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.