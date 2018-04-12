Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-000.0Per Fußschalter umschaltbare Bodendüse für eine perfekte Aufnahme von trockenem und nassen Schmutz. Geeignet für alle Kärcher Nass-/Trockensauger und Waschsauger.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 70 x 124
Anwendungsgebiete