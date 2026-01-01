Universal Bodentuchset EasyFix Large | Kärcher

Das Set mit 2 saugstarken und strapazierfähigen Universal-Bodentüchern EasyFix Large passt optimal für den SC 1 Upright. Das textile Gewebe mit spezieller Schlingenstruktur sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse bis in Ecken und Kanten. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell an der Bodendüse EasyFix des SC 1 Upright fixieren: einfach andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen. Nach dem Reinigen lässt sich das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt abziehen: dazu auf die Fußlasche am Tuch treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.

Hochwertige Feinstfaser Die spezielle Schlingenstruktur des Gewebes sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und optimale Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.