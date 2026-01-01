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    Universal Bodentuchset EasyFix | Kärcher

    Zwei weiße Reinigungstücher mit gelben Streifen und Kärcher-Logo auf weißem Hintergrund.

    Universal Bodentuchset EasyFix

    Bestellnummer: 2.863-339.0

    Die Universal-Bodentücher aus hochwertiger Feinstfaser sind ideal für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen mit dem Dampfreiniger. Dank Klettsystem kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel.