Universal Bodentuchset EasyFix | Kärcher

Das Bodentuchset EasyFix enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher aus hochwertiger Feinstfaser für die Bodendüse EasyFix. Das textile Gewebe mit spezieller Schlingenstruktur sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse – selbst Ecken und Kanten werden im Handumdrehen sauber. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell an der Bodendüse für den Dampfreiniger fixieren: einfach an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix abgezogen werden: dazu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.

Hochwertige Feinstfaser Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.