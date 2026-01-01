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    Universalbürste | Kärcher

    Schwarze Kärcher Waschbürste mit Borsten und ergonomischem Griff, auf weißem Hintergrund liegend.

    Universalbürste

    Bestellnummer: 2.643-870.0

    Die Universalbürste für eine ideale Reinigung mit Bürste. Sie wird an die Pistole des Druckreinigers adaptiert, löst hartnäckige Verschmutzungen und schont empfindliche Komponenten.