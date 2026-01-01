Universalbürste | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.643-870.0Die Universalbürste für eine ideale Reinigung mit Bürste. Sie wird an die Pistole des Druckreinigers adaptiert, löst hartnäckige Verschmutzungen und schont empfindliche Komponenten.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 80 x 80
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete