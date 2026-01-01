Universalbürste | Kärcher

Dank wasserdurchlässigen Borsten kann die an die Pistole des Druckreinigers adaptierbare Universalbürste hartnäckige Verschmutzungen lösen und gleichzeitig wegschwemmen. Die weichen Borsten schonen empfindliche Oberflächen, ohne dabei in der Reinigungsleistung nachzulassen. Die Bürste ist rundum beborstet und somit optimal für die Reinigung von Flächen, aber auch von komplexen Geometrien wie die Zwischenräume bei Fahrrädern geeignet.

Adaptierbar an Pistole Damit bleibt eine Hand frei. Weiche Borsten Entfernen hartnäckigen Schmutz und schwemmen ihn weg. Rundumbeborstung Für die Reinigung auch an schwierigen Stellen.