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    Variogelenk | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Ersatzteil mit gelbem Griff, zylindrische Form, Kunststoffmaterial.

    Variogelenk

    Bestellnummer: 2.640-733.0

    Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.