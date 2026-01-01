Variogelenk | Kärcher

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Bestellnummer: 2.640-733.0Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
214 x 47 x 84
Anwendungsgebiete