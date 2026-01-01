Staubsauger VC 2 | Kärcher

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Staubsauger
Bestellnummer: 1.198-035.0
Aufnahmeleistung (W)
700
Aktionsradius (m)
7.5
Filterbeutelvolumen (l)
2.8
Schalldruckpegel (dB(A))
76
Schallleistungspegel (dB(A))
76
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
435 x 288 x 249
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete