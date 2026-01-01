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    Staubsauger VC 2 | Kärcher

    Kärcher Staubsauger mit Zubehör: Schlauch, Bodendüse, Bürste, Fugendüse, Saugrohr, Filter und Staubbeutel.

    Staubsauger

    VC 2

    Bestellnummer: 1.198-035.0

    • HEPA 13-Filter (EN 1822:1998)