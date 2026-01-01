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    Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome Car | Kärcher

    Kärcher Akku-Staubsauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Bürstendüse, Verlängerungsrohr und Wandhalterung.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 4 Cordless myHome Car

    Bestellnummer: 1.198-632.0

    • Leistungsfähiger 21,6-V-Akku
    • 30 min Laufzeit im Normalmodus
    • Inklusive Sonderzubehör für Autoinnenreinigung