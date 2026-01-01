Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome | Kärcher

Maximale Bewegungsfreiheit trifft auf maximalen Komfort: Der kabellose Staubsauger VC 4 Cordless myHome mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten erspart das Hinterherziehen eines großen Gehäuses. Mit den vielen intelligenten Features wird das Staubsaugen zum Erlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, angenehme Lautstärke, ergonomisches Design und eine aktive Bodendüse, die eine zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen garantiert. Durch den komfortablen Caps Lock entfällt das permanente Drücken der Powertaste. Dank eines sorgsam durchdachten Designs gelangt man auch an schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem entlang des Sofas oder unter Möbelstücken.

Optimal abgestimmte Technik Leistungsfähiger 21,6 V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 30 min im Normalmodus. 2-stufige Leistungsregulierung Ausreichend Laufzeit für die Reinigung kleiner Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Bis zu 18 min Laufzeit in der höchsten Leistungsstufe. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und Schwammfilter. Kein Nachkauf von Filterbeuteln erforderlich. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Einfaches Verstauen des Akku-Staubsaugers Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden. Platzsparend und sofort einsatzfähig. Komfortables Aufladen durch festen Stellplatz. Vielseitiger Einsatz Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.