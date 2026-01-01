Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome Pet | Kärcher

Kompakter Akku-Staubsauger mit starker Wirkung: Der VC 4 Cordless myHome Pet ist schnell zur Hand und entfernt Staub, Schmutz und Tierhaare zuverlässig von allen Böden und Oberflächen. Dabei punktet der beutellose Akkustaubsauger mit viel Komfort, geringem Gewicht und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Die angenehme Lautstärke verhindert, dass Haustiere erschrecken. Voll aufgeladen beträgt die Laufzeit bis zu 30 Minuten. Wahlweise ist der Einsatz als Boden- oder Handstaubsauger möglich. Die aktive, motorisierte Bodendüse sorgt für eine gründliche Aufnahme von Schmutz und Haaren auf Hartböden und Teppichen. Und die motorisierte Miniturbobürste entfernt zuverlässig tief sitzenden Schmutz, Krümel, Hautpartikel sowie Haare von Polstern, Tierbetten und Matratzen. Weitere, praktische Ausstattungsmerkmale: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion für ein kurzzeitiges Leistungsplus bei Bedarf und eine Feststelltaste, die das permanente Drücken der Powertaste überflüssig macht. Eine Fugendüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel und eine Wandhalterung komplettieren den Lieferumfang.

Optimal abgestimmte Technik Leistungsfähiger 21,6 V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 30 min im Normalmodus. 2-stufige Leistungsregulierung Ausreichend Laufzeit für die Reinigung kleiner Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Bis zu 18 min Laufzeit in der höchsten Leistungsstufe. Zusätzliches Zubehör speziell für Haustierbesitzer Die motorisierte Miniturbobürste entfernt lose Tierhaare einfach und gründlich von Polstermöbeln. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und Schwammfilter. Kein Nachkauf von Filterbeuteln erforderlich. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Einfaches Verstauen des Akku-Staubsaugers Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden. Platzsparend und sofort einsatzfähig. Komfortables Aufladen durch festen Stellplatz. Vielseitiger Einsatz Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.