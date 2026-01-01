Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Car | Kärcher

Macht das Saugen zum Reinigungserlebnis: Der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Car bietet zu Hause wie im Auto maximale Bewegungsfreiheit bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen, sowohl beim großen Hausputz als auch im Autoinnenraum. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Beleuchtung saugt auf Hartböden ebenso gründlich wie auf Teppichbelägen. Die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und das Zubehör machen den Sauger besonders vielseitig in der Anwendung, auch als Handstaubsauger. Vor allem im Auto bietet die LED-Fugendüse Vorteile bei der Reinigung in engen und dunklen Bereichen. Mit dem 2-in-1-Möbelpinsel werden auch empfindliche Flächen am Armaturenbrett schonend abgesaugt. Der Verlängerungsschlauch erhöht die Reichweite, und die Polsterdüse eignet sich perfekt für Autositze. Weitere überzeugende Merkmale sind die einfache 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, die Boost-Funktion für mehr Saugleistung, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln, eine 3-stufige Batterieanzeige und das angenehm leise Betriebsgeräusch. Auch eine Wandhalterung mit Ladefunktion ist im Lieferumfang enthalten.

Optimal abgestimmte Technik Leistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Zusätzliches Zubehör speziell für die Autoinnenreinigung LED-Fugendüse für die bessere Schmutzerkennung in dunklen Ecken. Lange, flexible Fugendüse und flexibler Verlängerungsschlauch für optimale und komfortable Erreichbarkeit von sämtlichen Oberflächen im Auto. Große Polsterdüse zur schnellen und gründlichen Reinigung von Autositzen. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. 2-stufige Leistungsregulierung Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Wandhalterung inklusive Ladeoption Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden. Komfortables Laden durch einfaches Einhängen. Intuitives Feedback und Ladeanzeige Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige. Übersichtliche Batterieanzeige. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Optionaler Boost-Modus. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung. Vielseitiger Einsatz Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.