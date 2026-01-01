Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Extra | Kärcher

Vielseitiger Einsatz dank Zubehör-Plus: Der VC 6 Cordless ourFamily Extra ist mit viel Zubehör bestens gerüstet für alles, was ein Staubsauger leisten muss. Dabei bietet er maximalen Komfort bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen, sowohl beim großen Hausputz als auch bei kleinen Malheuren. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Beleuchtung saugt auf Hartböden ebenso gründlich wie auf Teppichbelägen. Für Polstermöbel oder Matratzen gibt es eine motorisierte Miniturbobürste. Komfortabel sind die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, die Boost-Funktion für mehr Saugleistung, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln, eine 3-stufige Batterieanzeige und die angenehme Lautstärke beim Saugen. Die Feststelltaste macht das permanente Drücken der Powertaste überflüssig. Mit seinem geringen Gewicht lässt sich das Gerät auch als kompakter Handstaubsauger verwenden. Im Lieferumfang enthalten sind eine LED-Fugendüse für dunkle Ecken und Ritzen, ein 2-in-1-Möbelpinsel, Filterreinigungswerkzeug sowie ein zweiter Wechselfilter und eine freistehende Parkstation mit Zubehöraufbewahrung und Ladefunktion.

Optimal abgestimmte Technik Leistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Zusätzliches Zubehör für extra viele Anwendungsmöglichkeiten Polstermöbel oder schmale Nischen und Ecken werden mit zusätzlichen Düsen, wie der Miniturbobürste und der LED-Fugendüse, noch einfacher gereinigt. Die Motorisierung der Miniturbobürste und die Beleuchtung der LED-Fugendüse sorgen für bessere Schmutzentfernung und Erkennung. Die freistehende Lade- und Aufbewahrungsstation macht das Befestigen an der Wand überflüssig. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. 2-stufige Leistungsregulierung Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Intuitives Feedback und Ladeanzeige Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige. Übersichtliche Batterieanzeige. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Optionaler Boost-Modus. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung. Vielseitiger Einsatz Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.