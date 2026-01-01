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    Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily | Kärcher

    Kärcher Akku-Staubsauger mit Zubehör: Ladestation, Fugendüse und Bürstenaufsatz auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 6 Cordless ourFamily

    Bestellnummer: 1.198-670.0

    • HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
    • Leistungsfähiger 25,2-V-Akku, Laufzeit 50 min
    • Fassungsvermögen 0,8 l